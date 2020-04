Roma – Restare in casa per altre due settimane per iniziare a “liberare” il Paese a partire dal 4 maggio con piccoli passi successivi. E’ l’annuncio dato dal premier Giuseppe Conte nella diretta su Facebook e in collegamento con i giornalisti della Sala Stampa.

Conte ha ammessoche la curva epidemiologica è incoraggiante e questo significa che il contenimento funziona e la permanenza a casa delle persone resta l’arma più potente per combattere il coronavirus che ancora miete vittime in tutto il Paese.

“Il contenimento funziona e per questo non possiamo vanificare gli sforzi compiuti – ha detto Conte – Non possiamo cedere adesso. Potremmo perdere i risultati e ricominciare da capo con aumento di decessi. Manteniamo la soglia dell’attenzione. In questi giorni, il 25 aprile, il Primo maggio”.

Il Governo Conte sta pensando ad una ripartenza che potrebbe scattare dal 4 maggio in poi se le previsioni saranno rispettate e se non ci saranno aumenti dei contagi per effetto di una graduale “rilassamento” degli italiani, chiusi in casa da settimane e ormai con la pazienza al lumicino.