Genova – Ristoranti aperti al “take away” e non solo alle consegne a domicilio, a partire da lunedì in tutta la Liguria secondo le nuove disposizioni allo studio della Regione Liguria anticipati dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Una delibera apposita verrà diramata domenica sera con partenza dalla mattina successiva

Si potranno fare alcuni sport vietati sino ora o comunque molto limitati come footing, jogging ma anche mountain bike e bicicletta.

Per la mountain bike e la bicicletta si potrà anche allontanarsi da casa anche se, probabilmente, resterà il confine del Municipio.

Consentite passeggiate di famiglia per nuclei familiari anche con bambini ed anche più lontano da casa ma sempre all’interno del proprio Municipio di residenza.

“Bisogna abituarsi all’idea di convivere con il virus – ha spiegato Toti in diretta Facebook – e non possiamo lasciare che le condizioni di salute delle persone peggiorino per la prolungata permanenza in casa”.

Orti e piccoli allevamenti consentiti e da lunedì si potrà andare a pescare

Si potrà inoltre andare a cavallo.

In Liguria proseguono anche i provvedimenti “particolari” che suscitano anche un pò di ilarità.

Si potrà andare dal toelettatore dei cani ma non sarà possibile andare dal parrucchiere così come, nei supermercati, si possono acquistare giochi per cani ma non quelli per bambini.