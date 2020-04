Genova – Ancora un passaggio dei satelliti Starlink nei cieli della Liguria.

Ieri sera, intorno alle 22.00, nei cieli del nord Italia è comparsa una scia di punti luminosi ma brutte notizie per chi pensava di aver avvistato gli UFO.

La scia luminosa, infatti, altro non era che il passaggio dei satelliti Starlink della Space X, l’agenzia del magate statunitense Elon Musk.

Quello di ieri sera non è il primo passaggio che i satelliti compiono sulla Liguria: un precedente transito era stato registrato lo scorso 17 aprile.

Gli Starlink sono una serie di satelliti lanciati su orbite basse che girano attorno al pianeta.

Questi satelliti, in futuro, creeranno una vera e propria costellazione capace di fornire una copertura internet globale, eliminando il problema delle cosiddette zone d’ombra, ossia quelle immense aree non coperte dal servizio, specie nei paesi più poveri o in via di sviluppo.

Ieri sono stati lanciati in orbita altri 60 satelliti, portando il numero complessivo a 420.

Il lancio è avvenuto con il razzo Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

L’azienda di Musk ha ottenuto il permesso della Commissione federali per le comunicazioni degli Stati Uniti per portare in orbita 12.000 satelliti.

Secondo le previsioni della SpaceX, i primi servizi per alcune regioni della Terra, potrebbero arrivare già a fine anno, quando in orbita ci saranno almeno 720 satelliti.

Il prossimo lancio di altri 60 satelliti è programmato per maggio.