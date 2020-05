Genova – Sirene delle navi del porto che suonano insieme, allo scoccare delle 12, per celebrare il 1 maggio, festa dei Lavoratori.

Dalle grandi navi da crociera alle piccole imbarcazioni al lavoro nel Porto di Genova, tutte hanno suonato le sirene di bordo, oggi, primo maggio, per ricordare la giornata in cui si festeggiano i lavoratori e si ricordano tutti i sacrifici di quanti sono morti per l’assenza dei diritti o per conquistarli.

Alle 12 in punto, al segnale di una prima imbarcazione, tutte le navi e imbarcazioni hanno dato voce ai lavoratori portuali che non si fermano neppure oggi per garantire il funzionamento del porto e la movimentazione delle merci.

Un richiamo anche alla difficile situazione dell’economia italiana, alle prese con l’emergenza coronavirus.

Nelle immagini i momenti toccanti del suono delle sirene: