Genova – E’ arrivato al San Martino nel primo pomeriggio il primo elemento facente parte del nuovo strumento capace di processare 1000 tamponi al giorno.

Il macchinario arriva dagli Stati Uniti ed è stato acquistato investendo una parte delle risorse derivanti dalla raccolta fondi #GenovaPerSanMartino per un totale di 270mila euro.

Domani sarà consegnato il secondo elemento che nella giornata di venerdì sarà assemblato.

Sabato inizierà l’addestramento del personale che lo utilizzerà per processare i campioni, alla ricerca del Covid-19.

Da lunedì la macchina dovrebbe entrare in funzione e dovrebbe raggiungere in breve tempo i mille tamponi al giorno.

A proposito del macchinario, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, tramite un post su Facebook, ha commentato: “Grazie a questo macchinario appena arrivato all’Ospedale San Martino di Genova, dalla prossima settimana potremo eseguire 3mila tamponi al giorno, quasi 100mila al mese. Presto partiranno anche i test rapidi nei pronto soccorso, che ci permetteranno di sapere in mezz’ora se un paziente è positivo o no al Covid e agire subito di conseguenza.

Nel frattempo stiamo lavorando a una convenzione con i laboratori che consenta l’acquisto dei test a saponetta a prezzi calmierati alle aziende che vorranno fare uno screening dei loro lavoratori”.

La situazione ricoveri al Policlinico al momento è la seguente:

16 ricoverati in Malattie Infettive, 21 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 1 al Padiglione 10, 53 al Padiglione 12, 7 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 14 al Maragliano, 2 in Cardiochirurgia.

Non accenna a diminuire l’ondata di solidarietà.

Quest’oggi la famiglia Vaccaro del Ristorante La Piedigrotta Da Carmine e Antonio ha portato oggi in ospedale il pranzo per tutti i medici, infermieri e oss del reparto di Malattie Infettive. Anche lo chef Matteo Losio del Bruxaboshci non è stato da meno: consegne a Malattie Infettive e pranzo per tutti al Pronto Soccorso.