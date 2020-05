Genova – Partiranno il prossimo 16 maggio i Rolli Days Digital Week, un appuntamento immancabile per la città che quest’anno sperimenterà una inedita versione online.

In attesa della settimana che porterà arte, storia e cultura direttamente a casa, è iniziato il conto alla rovescia con la rubrica Aspettando la Rolli Days Digital Week che ogni giorno proporrà una piccola anticipazione dell’evento.

A proposito, l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso ha spiegato: “Un appuntamento virtuale he accenderà ancora di più i fari sulla nostra città e sui magnifici palazzi cinquecenteschi, antiche dimore della nobiltà della Superba”

Ad aprire la serie di anticipazioni è stato il focus su due opere esposte a Palazzo Bianco e raccontato dalla direttrice Raffaella Besta: il ritratto di Paola Adorno e la raffigurazione equestre di suo marito Anton Giulio Brignole Sale, realizzati da Antoon Van Dyck nel 1627.

Nei prossimi giorni saranno altre le curiosità e gli aneddoti sulla Genova del ‘500 che verranno raccontati, come d esempio il rapporto tra Giuseppe Verdi e i Rolli che lo ospitarono in diverse occasioni, o ancora le storie su Paganini e il suo celebre Cannone.

Poi ancora i palazzi, alcuni per la prima volta aperti al pubblico.

Per seguire l’edizione della Rolli Days Digital Week e la rubrica Aspettando la Rolli Days Digital Week è sufficiente accedere alla pagina Facebook Visit Genoa. Ogni giorno alle 21.00, e in alcuni casi anche alle 14.00, si troveranno anticipazioni in pillole e trailer dei palazzi che verrano presentati dal 16 al 23 maggio.