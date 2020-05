Genova – Continua a decrescere l’epidemia Covid-19 in Liguria.

I numeri della Protezione Civile evidenziano un calo degli attualmente positivi che nelle ultime 24 ore diminuiscono di 43 persone, attestandosi a 4.706.

Dopo la giornata di ieri, in cui i pazienti ospedalizzati avevano segnato una situazione stazionaria, oggi tornano a diminuire segnando un calo di 40 unità per un totale di 482 pazienti.

Di questi, 35 sono in terapia intensiva, (-3); decresce anche il numero dei pazienti positivi curati a domicilio, 2.297, diminuiti nelle ultime 24 ore di 25 unità.

Crescono i pazienti positivi.

I clinicamente guariti a casa sono 1927, 22 in più; mentre i guariti non più positivi sono 2.856, 66 in più.

Salgono ancora, invece, i nuovi positivi, 31 nell’ultima giornata, che portano il numero complessivo dei casi a 8.861.

Il dato dei decessi si mantiene costante con 8 vittime nell’ultima giornata, per un totale di 1299 deceduti.