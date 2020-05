Arenzano – Nessuna antenna 5G nel comune di Arenzano sino a quando l’Istituto Superiore di Sanità non si sarà pronunciato sulla sua “sicurezza”.

E’ la scelta – decisamente “contro corrente” in Italia, del sindaco di Arenzano, Luigi Gambino che ha emesso una ordinanza nella quale si sospende ogni lavoro di istallazione delle contestatissime antenne sino al pronunciamento ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità che è il massimo organo vigilante sulla sicurezza dei cittadini.

In una comunicazione ufficiale, Gambino spiega: “In qualità di Sindaco mi pare corretto, nel rispetto delle funzioni a me attribuite, attendere il responso delle Autorità competenti. Quindi, fino a quando non ci sarà la certificazione che non ci siano rischi per la salute dei cittadini, ad Arenzano non verranno rilasciate autorizzazioni per la loro istallazione”.

Resta da capire come facciano altri Comuni italiani a scegliere di procedere con le istallazioni senza invece attendere un responso ufficiale.

Il parere dell’Istituto Superiore di Sanità non dovrebbe essere “valido” su tutto il territorio nazionale?