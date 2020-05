Genova – Tre persone rimaste bloccate in un ascensore di via Biasone, a Nervi, sono state salvate dai Vigili del Fuoco.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

Un’avaria improvvisa ha colpito l’impianto, che collega la parte bassa della via con quella alta.

L’ascensore si è bloccato per razionamento dei sistemi di bloccaggio e senza possibilità di muoversi in nessuna direzione, né in salita, né in discesa.

I pompieri, arrivati sul posto, hanno dapprima raggiunto il tetto della cabina per provare una via d’accesso ma inutilmente.

Successivamente, è stato necessario aprire un varco nel muro esterno per permettere ai tre occupanti di uscire.