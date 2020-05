Genova – Un guasto alla rete idrica ha causato l’interruzione della fornitura d’acqua in via Bobbio.

Rubinetti a secco per le utenze della via, allacciate tra via Montaldo fino al civico 4 di via Piacenza.

Sul posto sono presenti i tecnici di Iren Acqua che stanno intervenendo per riportare la situazione alla normalità.

Il ripristino del servizio idrico è previsto per la tarda serata.