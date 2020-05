Follo – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sorbolo, nel comune di Follo, per un incendio di sterpaglia.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato una zona di circa 100 metri quadrati di sterpaglie.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio) e un modulo antincendio con cinque unità operative, hanno estinto l’incendio e proceduto alle operazioni di bonifica atte a scongiurare la presenza di focolai residui.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità