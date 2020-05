Portovenere – Torna il collegamento con l’isola Palmaria dei barcaioli. La cooperativa Barcaioli Portovenere, erede degli storici barcaioli che per oltre cinquant’anni hanno trasportato bagnanti e turisti all’isola Palmaria, con la forza delle loro braccia sugli storici gozzi di legno, comunica che a far data dal giorno 29 maggio sarà attivo il collegamento per l’isola.

Nonostante la riduzione della capienza delle imbarcazioni a causa dell’emergenza la Cooperativa ha deciso di mantenere i prezzi dell’anno scorso, un segnale di fiducia e vicinanza per l’affezionata clientela.

La Coop. Barcaioli Portovenere, iscritta a Confartigianato, interpreta in chiave moderna ed efficiente il servizio di collegamento tra Portovenere e l’isola mediante l’adozione di un comodo ed efficente catamarano della capienza max di 60 passeggeri con la possibilità di imbarcare comodamente i disabili su carrozzina.

Quest’anno a far data dal giorno 29 maggio sarà attivo il collegamento da Portovenere all’isola Palmaria in località Punta Secco con le seguenti modalità:

feriali 1 corsa ogni ora a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00.

Fine settimana e festivi ogni 30 minuti.

In questo momento causa Covid-19 la capienza dell’unità è limitata a 20 passeggeri distanziati 1 metro l’uno dall’altro. I posti disponibili sono indicati con apposite segnalazioni. In caso di maggior affluenza verranno effettuate corse aggiuntive al fine di poter soddisfare tutti i clienti.

L’imbarcazione viene sanificata giornalmente con prodotti specifici. È fatto obbligo a tutti di indossare correttamente le mascherine e mantenere il distanziamento sociale.

Dal giorno 3 giugno saranno disponibili convenienti abbonamenti non nominali e cumulativi validi per tutte le corse fino al 30 settembre. Le tariffe 2020 sono le seguenti: corsa singola euro 2,50, ridotto 1,50; abbonamento 10 corse euro 20.00; abbonamento 20 corse euro 30.00; abbonamento 50 corse euro 60.00.

La Coop. Barcaioli Portovenere aspetta turisti e bagnanti presso la biglietteria sul molo Doria a Portovenere, per ulteriori informazioni tel.

3478024817 – www.barcaioliportovenere.com – info@barcaioliportovenere.com