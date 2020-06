Genova – Uno sciame di api nel cimitero di Rivarolo. Curioso ritrovamento tra le tombe del sacrario di Cabona, nella struttura cimiteriale della Valpolcevera. Alcuni visitatori hanno segnalato la presenza di molte api e dopo accurate ricerche la “provenienza” degli insetti è stata trovata: si tratta di uno dei loculi del cimitero.

Evidentemente uno sciame di api ha deciso che il posto era sufficientemente tranquillo per insediare una nuova colonia durante il lockdown ed ora, con la riapertura della struttura, la convivenza con gli umani si è fatta più complicata.

Un apicoltore della zona è stato avvisato e sta tentando di convincere le api a trasferirsi all’interno di un portasciami in polistirolo per poi essere trasferite altrove.

Si raccomanda la massima prudenza e di non disturbare i preziosi insetti.