Genova – Sono riprese questa mattina all’alba, nella zona di Quinto, davanti alla spiaggia libera di Murcarolo, le ricerche del ragazzo di 16 anni disperso in mare da ieri pomeriggio. Praticamente azzerate le speranze di ritrovarlo in vita ma i sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano comunque per ridare ai familiari il corpo del giovane che sarebbe stato visto affondare tra le onde.

Salvo invece il giovane che si trovava con lui, un 20enne di origini nord africane ed il bagnino che si è lanciato in suo soccorso quando ha notato i due in difficoltà e incapaci di tornare a riva a causa della forte risacca che interessava la zona.

Il bagnino, che non era in servizio al momento della tragedia, non ha esitato a lanciarsi in mare nonostante la situazione di pericolo ma è riuscito a tenere a galla solo uno dei due giovani in difficoltà e gli ha letteralmente salvato la vita.

Sul posto sono accorsi i mezzi della capitaneria di porto ed un elicottero dei vigili del fuoco con subacquei a bordo che si sono lanciati in mare per cercare l’altro giovane disperso ma purtroppo senza esito.

Questa mattina sono riprese le immersioni per cercare di recuperare il corpo del disperso.

Quello di ieri non è stato l’unico salvataggio in mare nel levante genovese dove i soccorritori hanno salvato altri 5 giovani dalla furia delle onde.

La raccomandazione è di non sottovalutare la forza del mare e di evitare i tuffi in giornate come queste in cui la risacca e le onde sono molto forti e possono mettere in difficoltà anche i bagnanti più esperti.