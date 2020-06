Genova – Sono due i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, 7 le schede decesso registrate per pazienti deceduti in altri giorni ma i che sono stati sottoposti a tampone, poi risultato positivo, solo oggi.

Questi i dati forniti dalla singole Asl, zona per zona:

ASL 1 Imperia

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2 Savona

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 3 Genova

Villa Scassi segnala due decessi covid positivi:

Uomo di 91 anni con comorbidità deceduto il 07/06/2020 nel reparto di Medicina

Uomo di 79 anni con comorbidità deceduto il 06/06/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

Ospedale GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ospedale SAN MARTINO

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5 La Spezia

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

Questi, invece, i dati diffusi dal Ministero della Sanità:

TOTALE test effettuati 116.247 (+1.360)

Positivi in Liguria 2.408(-86)

CASI PER PROVINCIA

SAVONA 376

LA SPEZIA 68

IMPERIA 277

GENOVA 1685

altro/in fase di verifica 2

TOTALE 2408

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 132 5 -8

ASL1 23 2 2

ASL2 33 1 -6

Ospedale Policlinico San Martino 18 2 1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 16 0 -1

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 26 0 -2

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 Sestri Levante 7 0 -1

ASL4 Lavagna 1 0 0

ASL5 8 0 -1

Isolamento domiciliare 111 +6

Clinicamente guariti (asintomatici positivi a domicilio) 2165 -84

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5905 +92

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 108

ASL 2 155

ASL 3 252

ASL 4 62

ASL 5 70

Liguria 647

Schede decessi 1497 (+7)