Milano – Anche la bella presentatrice sportiva Diletta Leotta è stata derubata dai ladri che hanno “visitato” la sua abitazione milanese.

Ignoti hanno forzato una finestra dell’abitazione e sono penetrati all’interno dello stabile mettendo a soqquadro diverse stanze, alla ricerca di preziosi e di oggetti di valore.

I ladri hanno individuto velocemente una cassaforte presente nell’appartamento della zona di corso Como e l’hanno smurata portando via gioielli, contanti ed una collezione di orologi Rolex per un valore di oltre 150mila euro.

Indagini sono in corso per verificare la presenza di eventuali tracce che possano ricondurre all’identificazione dei ladri ed al loro arresto.

A suscitare particolare perplessità negli inquirenti il particolare che la finestra forzata per entrare nell’appartamento di Diletta Leotta, si trovi al nono piano dello stabile.