Genova – Potranno causare un disservizio nella fornitura idrica i lavori per il rifacimento del pinte Don Acciai, a Oregina.

Lo ha comunicato Iren Acqua sottolineando i civici che potranno essere interessati dal malfunzionamento nella distribuzione dell’acqua il prossimo 11 giugno.

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00, infatti, le utenze allacciate nelle seguenti vie potrebbero subire carenze di erogazione soprattutto ai piani alti:

Via Taranto civ 8-16

Via Brindisi civ 9-14-18-19-33

Via Talamone civ 12-18-22

Via della Giuseppina

Via Carlo Bonanni

Saranno localizzate due autobotti:

Largo San Francesco da Paola e

via Bari angolo ponte Don Acciai

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.