Era diretta nel porto di Genova la nave che ha rischiato di ribaltarsi all’interno del porto di Palma di Maiorca, nelle Baleari, e che trasporta alcuni maxi yacht per un valore di diversi milioni di euro.

La Super Servant 4 era appena arrivata dalla Francia prima di ripartire alla volta del VTE di Genova quando, probabilmente a causa di un guasto all’impianto che ne regola la staticità idraulica, ha iniziato a inclinarsi pericolosamente su un lato, rischiando di ribaltarsi per il carico a bordo.

In soccorso della nave da trasporto, in grado di “affondare” e riemergere parzialmente per far salire a bordo altre imbarcazioni, sono subito intervenuti i rimorchiatori del porto di Palma che hanno mantenuto stabile la mega nave, evitando la tragedia.

La riparazione del guasto farà ritardare l’arrivo a Genova dei maxi yacht che sono imbarcati a bordo della Super Servant 4 e attesi dai rispettivi proprietari.

Non è ancora chiaro se le imbarcazioni, del valore di diversi milioni di euro, siano rimaste danneggiate nell’incidente ma è facile immaginare che un’inclinazione così forte della nave abbia potuto causare lo spostamento del carico e conseguenti danni alle strutture.

La Super Servant 4 è in fase di riparazione e ripartirà tra qualche giorno e nel frattempo verranno eseguite le perizie sulle barche trasportate per valutare eventuali danni.

(Foto credit: CEN/@PortsdeBalears)