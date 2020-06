Genova – Gli agenti suonano alla porta per notificargli una sanzione amministrativa per uso di stupefacenti e lo trovano a preparare droga.

Un 54enne genovese è stato denunciato per spaccio dopo essere stato scoperto a preparare dosi di hashish in casa.

Gli agenti di polizia si sono recati a casa dell’uomo per notificargli una sanzione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti ma sono stati insospettiti dal forte odore di hashish proveniente dall’appartamento.

Una volta in casa hanno immediatamente notato sul tavolino un bilancino di precisione. Hanno così perquisito l’abitazione trovando nascosti all’interno di un bicchiere di plastica 34 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 670 euro in banconote di piccolo taglio.