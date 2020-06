Riomaggiore – Chiara Ferragni e famiglia alle Cinque Terre per un week end super nelle località più belle e famose della Liguria ma Fedez posta un video nel quale ammette di non sapere dove si trova.

Simpatica trovata o goliardia per alcuni ma, per altri, il cantante non ha davvero idea di dove si trovi come dice lui stesso nel breve video postato sui social.

Con un numero impressionante di follower e aggiungendo quelli di Fedez e della sorelle Valentina e Francesca, i “Ferragnez” sono certamente uno spot importante per la Liguria ma qualcuno, conoscendo l’attività di “post a pagamento” della famiglia, si domanda se non sia solo un caso che, qualche giorno fa, sia stata annunciata una maxi campagna pubblicitaria per promuovere la Liguria ed eventualmente se sia stato “pagato” anche il post in cui Fedez dice di non sapere dove si trova.