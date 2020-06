Genova – Grave incidente, nella notte, in via Fereggiano, in val Bisagno. Un’auto ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare e si è schiantata contro alcune vetture e un camion parcheggiati lungo la strada.

L’auto è stata letteralmente scoperchiata nell’impatto ed ha carambolato sulla strada sino a fermarsi completamente.

Sul posto sono accorsi i residenti della zona e poi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma il conducente è uscito da solo dal veicolo anche se poi è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno invece bloccato una forte perdita di gas causata dall’impatto della vettura contro una tubazione di un vicino condominio.

In corso accertamenti sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.