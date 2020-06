Genova – Ancora un episodio di mezzi di soccorso bloccati dal posteggio selvaggio sulle alture della città. Questa volta è successo a Cornigliano, in via Col di Nava dove un’ambulanza in servizio urgente è rimasta imbottigliata tra le auto parcheggiate in divieto di sosta.

Fortunatamente nessun pericolo per il trasportato. Il paziente non era grave ma l’episodio ripropone l’emergenza parcheggi e i residenti si domandano dove siano finiti i controlli annunciati dal Comune di Genova e poi “dimenticati”.

Il numero degli episodi che vedono ambulanze bloccate dalla sosta selvaggia aumentano e il rischio che, prima o poi, ci siano gravi conseguenze per i pazienti trasportati, è sempre rilevante.

Nei mesi scorsi il Comune aveva annunciato la “tolleranza zero” ed erano iniziati controlli a raffica nelle zone collinari ma la caccia al posteggiatore senza scrupoli si è assopita e oggi l’emergenza è tutt’altro che superata.