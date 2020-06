Genova – Maturità 2020 al via, questa mattina, per i primi gruppi di studenti chiamati a sostenere questo esame nella forma elaborata per rispettare le esigenze di distanziamento e di sicurezza.

Non ci sarà il tradizionale test scritto con la prova di italiano e delle materie relative al percorso scolastico ma un unico maxi esame orale che partirà da un “elaborato” preparto dallo studente e sul quale verrà interrogato.

Dopo l’esposizione programmata, i candidati verranno interrogati dai commissari di esame che potranno verificare l’apprendimento delle materie scolastiche ma anche la conoscenza della Costituzione e valuteranno le “competenze trasversali”.

Il voto finale verrà ottenuto partendo dall’esame dell’andamento scolastico del candidato nell’ultimo triennio (60 dei 100 punti disponibili) e potrà arrivare ad un massimo di 40 punti per la parte dell’esame. Punteggio massimo i 100/100 e la lode.

Le scuole sono state preparate nei giorni scorsi con sanificazioni e percorsi sicuri per gli studenti, sarà obbligatorio indossare le mascherine e non ci sarà il “pubblico” durante la prova.