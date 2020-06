Portovenere – I Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti per soccorrere una donna in difficoltà sull’isola Palmaria. La turista insieme a una comitiva stava facendo a piedi il giro dell’isola quando è scivolata infortunandosi una caviglia.

Raggiunta dalla squadra VVF la donna non era in gravi condizioni, ma non riusciva più a camminare e si è deciso di far intervenire l’elicottero Drago che però, giunto sul posto, a causa della zona impervia e della vegetazione troppo fitta non poteva procedere al recupero con verricello.

L’infortunata è stata cosi caricata su una speciale barella da sentiero e trasportata a spalla per un centinaio di metri fino ad un punto in cui è stato possibile issarla a bordo dell’elicottero e trasportarla sulla terraferma per affidarla alle cure dei sanitari.

Sul posto anche il personale della Pubblica Assistenza di Porto Venere.