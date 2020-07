Genova – Rallentamenti e code, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra l’allacciamento tra la A7 Genova – Milano e l’uscita di Genova Est, in direzione Livorno, per un cantiere che provoca il restringimento della carreggiata.

Automobilisti già in coda dalle prime ore del mattino e sempre a causa degli interventi di Autostrade per l’Italia per verifiche di sicurezza e manutenzione delle gallerie.