Genova – Altre 24 ore senza decessi collegati al coronavirus in Liguria. Buone notizie sul fronte dell’emergenza pandemia nella nostra regione dove, da giorni, non si registrano vittime mentre non ha ancora raggiunto “quota zero” il numero dei nuovi casi segnalati

Ecco invece i dati del Ministero della Salute

TOTALE test effettuati 149.910 (+1325)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 9984 2

• TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 972 7

• TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9012 -5

Positivi in Liguria 1345 1

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 128

LA SPEZIA 24

IMPERIA 92

GENOVA 942

Residenti fuori Regione/Estero 54

altro/in fase di verifica 105

TOTALE 1345

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in TI Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 44 3 -1

ASL1 5 1 3

ASL2 7 0 0

Ospedale Policlinico San Martino 5 2 -3

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 3 0 -1

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 16 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 Sestri Levante 4 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 237 +2

TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) 7081 +1

Schede decessi 1558 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 41

ASL 2 72

ASL 3 152

ASL 4 61

ASL 5 84

Liguria 410