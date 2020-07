Genova – Sono stati consegnati all’ospedale San Martino e ad altri centri sanitari della Liguria gli oltre 270mila articoli di protezione medica sequestrati nei giorni scorsi dall’Ufficio delle Dogane di Genova 1 perchè sospettati di essere diretti a privati in tempi di emergenza covid-coronavirus.

Il materiale, composto da camici e indumenti protettivi usati negli ospedali per proteggersi dall’eventuale contagio, era stato registrato per l’importazione dalla Tunisia ma, secondo le indagini, sarebbe stato rivenduto a soggetti privati aggirando le normative scattate con l’emergenza coronavirus e che dispongono il sequestro dei materiali di prima necessità per ospedali e strutture di emergenza.