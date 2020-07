Genova – Erano riusciti a salire in vetta ed avevano chiamato i familiari per dare la notizia, Giuseppe Lorusso e Marco Contri, 56 e 57 anni, i due alpinisti genovesi che hanno perso la vita sul Monte Bianco.

La tragedia sarebbe avvenuta nella fase di discesa dalla vetta. Un incidente che ha fatto precipitare i due, legati saldamente da una corda, per centinaia di metri.

L’incidente è avvenuto sul versante francese della celebre vetta. A dare l’allarme gli stessi familiari che non avevano più sentito i due alpinisti e non riuscivano ad avere loro notizie pur essendo ormai vicino il tramonto.

Diversi tentativi di raggiungere la zona della tragedia sono falliti per via del maltempo che potrebbe essere la causa o la concausa del dramma.

Solo all’arrivo del bal tempo un elicottero del soccorso alpino francese ha individuato il punto della tragedia e i corpi dei due alpinisti.

Le vittime facevano parte del gruppo del Cai di Sampierdarena

(foto Facebook)