Genova – Treni a rischio, venerdì 24 luglio, per lo sciopero indetto dai lavoratori del gruppo FS delle Ferrovie.

Lo stato di agitazione è stato indetto dalle 9 alle 17 e coinvolgerà tutti i lavoratori iscritti alla UIL Trasporti e FILT trasporti.

Prevedibili disagi per chi viaggia in treno, negli orari dell’agitazione ma anche per il resto della giornata.