Genova – Sette nuovi contagi e sette guariti, con un numero stabile di attualmente positivi.

Questi i numeri dell’infezione da Coronavirus della Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore il numero dei pazienti attualmente positivi si è fermato a 1.162, stabile rispetto al giorno precedente.

Aumentano i pazienti ospedalizzati, 31 in totale, 2 in più rispetto al giorno precedente mentre le unità di Terapia Intensiva sono vuote.

Cresce anche il numero di pazienti in isolamento domiciliare, 3 in più per un totale di 164 persone.

Sette le persone negative a doppio tampone consecutivo, per un totale di 7.397 persone guarite.

Nel corso della giornata trascorsa sono stati riscontrati altri sette nuovi contagi, per un totale di 10.124 persone colpite dal Covid-19 da inizio emergenza a oggi.

Anche per la giornata odierna non si registrano decessi, fermo a 1.565.