Genova – Il capoluogo ligure si risveglia già con il traffico sostenuto, in particolare sulle direttrici che da ponente conducono al centro città.

Traffico rallentato in via Pegli, nell’omonimo quartiere genovese e tra via Merano e via Puccini, a Sestri Ponente, sempre in direzione Centro.

Rallentamenti in atto anche sulla strada a mare Guido Rossa, in direzione Ponente e nel tratto tra Sampierdarena e l’elicoidale della Sopraelevata per i mezzi pesanti diretti al Porto.