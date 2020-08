Chiavari – Un muraglione che cede di schianto e alcuni giovani colpiti dalle rocce cadute di sotto. E’ successo ieri notte sulla passeggiata a mare, nella zona della Colonia Fara, dove un muro ha ceduto improvvisamente investendo alcuni giovani che si trovavano nei pressi.

Un giovane è stato ferito in modo grave mentre altri due hanno riportato solo lievi ferite ed un brutto spavento.

Sono stati loro a soccorrere per primi il compagno mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il giovane è stato soccorso dai pompieri e poi affidato alle cure del personale dell’ambulanza che lo ha poi trasferito in codice rosso in ospedale.

Secondo i medici non sarebbe in pericolo ma ha riportato gravi ferite.