Genova – E’ stata riaperta intorno alle 9.30 la viabilità nella zona di piazza Corvetto, interessata nella mattinata da una grossa perdita d’acqua a causa di una rottura di un tubo.

Grosse quantità d’acqua si sono riversate per strada, interessando anche una parte di Via Roma e via Santi Giacomo e Filippo.

Per consentire l’intervento di ripristino, sul posto sono arrivati i tecnici ma sono stati inevitabili i disagi alla circolazione, fortemente rallentata.

Il traffico sul posto è regolato dalle pattuglie della Polizia Locale.