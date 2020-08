Genova – Una serie di chiusure, molto probabilmente notturne, per ultimare i lavori non ancora eseguiti sul nuovo ponte appena inaugurato.

Sorpresa ed incredulità per la notizia che il cantiere per il ponte non è affatto terminato e che saranno necessari altri disagi per fare in modo che la struttura possa essere davvero ultimata.

Interventi alla pavimentazione – probabilmente anche una variazione del giunto rumoroso che da qualche giorno tiene svegli di notte i residenti di Coronata – lavori al guard rail che deve essere ancora ultimato in alcuni punti e un grosso intervento “all’interno” del ponte cavo per istallare (o terminare l’istallazione) del complesso sistema di aereazione che dovrà mantenere asciutta la parte interna della costruzione per evitare che acqua e salsedine provochino quell’erosione che – molto probabilmente – ha fatto crollare anche il precedente Ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone.

A darne notizia per primo il Secolo XIX e subito sono divampate le polemiche, specie sui social, per una inaugurazione avvenuta a ponte non ancora del tutto ultimato.

A farne le spese, ancora una volta, gli automobilisti e i trasportatori che dovranno fare i conti con altre chiusure.