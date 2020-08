Torriglia – Diavoli, Streghe e Fantasmi saranno i protagonisti, martedì 18 Agosto del Mistery Tour organizzato dalla Pro Loco al parco della Torriglietta.

Una divertente storia alla scoperta di miti e leggende nelle Valli della Liguria.

Quando si parla di città misteriose, non può non balzare alla mente Torino, a detta di molti la città più misteriosa d’Italia, se non altro perché fa parte del fatidico triangolo magico: Torino, Praga e Lione.

Ma Genova e la Liguria non ci stanno a fare la parte delle gregarie e rivendicano un primato tutto loro fra i luoghi più magici e misteriosi d’Italia.

Dalla voce dei narratori conosceremo le storie leggendarie, che raccontano di Streghe che sono entrati in contatto con l’oscuro signore delle tenebre o le testimonianze di chi, più di recente, dice di aver incontrato all’ombra delle Valli Trebbia e Scrivia oscure presenze, anime di trapassati, o il Diavolo in persona.

Si scoprirà la faccia nascosta dei nostri territori e del suo popolo, quella più “privata”, talora inconfessabile, altre volte tanto pubblica da avere occupato intere pagine di quotidiani e d’ore di trasmissioni televisive.

Una visone della nostra provincia che piacerà certamente a chi non ha dubbi sull’esistenza di un mondo parallelo fatto di spiriti, diavoli e streghe, e che al contempo, incuriosirà quelli che dicono “Non è vero, ma ci credo”.

Sta allo spettatore prendere queste storie come “oro colato” o conservar, dopo essere uscito dal teatro, il proprio scetticismo.

Favole o realtà, queste storie possono comunque insegnarci qualcosa.

Letture e interpretazioni di Daniela Biasoletto, Sophie Lamour, Marco Alex Pepè

Testi Marco Alex Pepè

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, Pro Loco Torriglia sms o whatapp:

Tel. 3396400927