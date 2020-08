Genova – 26 nuovi contagi si sono registrati nelle ultime 24 ore in Liguria e a preoccupare sono sempre più i rientri dalle vacanze all’estero.

La situazione degli attualmente positivi in regione è salita a 1.171 casi (+15) di cui 19 (-1) in ospedale.

Tra gli ospedalizzati, 2 sono le persone ricoverate in Terapia Intensiva all’ospedale San Martino di Genova.

208, invece, le persone in isolamento domiciliare (+5).

I guariti nell’ultima giornata sono stati 11, per un totale di pazienti curati di 7.590.

Il dato positivo e costante negli ultimi giorni è quello che riguarda i decessi, fermi a 1.569.

I nuovi contagi, come detto, sono 26, per un totale di 10.330 da inizio emergenza.

Di questi, 1 riguarda la Asl1; 15 la Asl2, 6 da cluster della grigliata di Quiliano, 5 in strutture sociosanitarie, 3 da attività di screening e 1 contatto di caso; 6 da Asl3, 4 strutture sociosanitarie e 2 attività di screening; 4 la Asl5, 2 contatti di caso e 2 stranieri.

Come ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in diretta dalla sua Pagina Facebook, più della metà dei casi riguarda la Asl2 savonese, dove un precedente cluster era stato individuato nei giorni scorsi dopo una grigliata a cui avevano partecipato una quarantina di persone.

Due contagi riguardano la provincia della Spezia e si tratta di persone tornate da una vacanza a Corfù.

Sette positivi a Bordighera, di cui cinque rientrati dalla Croazia, erano stati registrati nei giorni scorsi ma si è avuta notizia solo oggi.

Il presidente della regione ha poi aggiunto che nelle prossime settimane saranno messi a punto dei controlli sanitari per chi rientra da Paesi dove il tasso di contagio è molto più elevato rispetto al tasso italiano.

Sulla questione discoteca, invece, il governatore sottolinea come in Liguria non sia ancora stata decisa un’ordinanza per limitare le attività, ricordando come sia necessario rispettare tutte le regole per evitare l’intervento restrittivo.