Serra Riccò (Genova) – Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere di Serra Riccò.

Come riportato dal Secolo XIX, per cause in via di accertamento, un operaio di 40 anni è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori di palificazione.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto finora diffuso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.