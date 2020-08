L’aria relativamente più fresca atlantica affluita nelle ultime ore potrà dar luogo ancora a qualche fenomeno residuo sulla nostra regione in un contesto variabile e ventoso.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 18 agosto 2020

Residui fenomeni di instabilità segnatamente sul settore centro-orientale, altrove variabile; in giornata alternanza di annuvolamenti e schiarite lato costa; cumuli pomeridiani sui rilievi che potrebbero evolvere in brevi acquazzoni su Alpi Liguri, appennino centro-occidentale e Bassa Val D’Aveto al confine con la Val Nure (PC).

Venti: a rotazione ciclonica sul Golfo Ligure con rinforzi da sud-ovest verso Capo Corso /Est Ligure; in giornata brezze costiere o di valle.

Mari: molto mosso al largo con tendenza ad ulteriore aumento del moto ondoso entro la serata; generalmente mosso altrove per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: in calo le minime, specie nelle zone interne; recuperano di qualche punto le massime.

Costa: min 19/23°C, max 26/30°C

Interno: min 10/17°C, max 25/28°C

Mercoledì 19 agosto 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e soleggiato, solo qualche velatura in transito ed i consueti addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza o del tutto assenti.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in ripresa di qualche punto le massime.

Tendenza per: giovedì 20 agosto 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: tempo stabile; ventilazione scarsa; torna ad acuirsi il disagio fisiologico per afa sulla fascia costiera.