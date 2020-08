Genova – Cresce ancora il numero dei contagi da coronavirus-covid19 in Liguria. Sono ben 27 le persone risultate positive alle analisi per la ricerca del virus nelle ultime ore e 12 di loro tornavano da un viaggio all’estero. Particolare che conferma l’importanza del provvedimento di auto-segnalazione entro 48 ore di ogni viaggio in Paesi “a rischio” e l’obbligo di quarantena sino ai test di verifica per le persone rientrate.

L’aumento – leggero ma costante nel tempo – dei contagi preoccupa le autorità sanitarie anche in ragione del numero non certo elevato dei tamponi effettuati in proporzione alla popolazione residente e al numero di turisti che in alcune zone di villeggiatura aumenta sensibilmente il numero delle presenze.

Confermato quindi l’obbligo di segnalare alle Asl di residenza ogni viaggio in Spagna, Grecia, Croazia e Malta e di restare a casa, in auto isolamento, sino a tampone eseguito e certificato.

Obbligatorio anche l’uso delle mascherine all’aperto, dalle 18 alle 6, in tutte quelle situazioni nelle quali non è possibile garantire una distanza minima di almeno due metri.