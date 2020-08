Genova – Non accenna a rallentare l’aumento dei nuovo casi di contagio da coronavirus in Liguria. Sono 21 i tamponi positivi scoperti nelle ultime 24 ore dopo i 31 di ieri e i 30 del giorno precedente. Una tendenza ancora lontana dai giorni “caldi” dell’emergenza lockdown ma che inducono alla prudenza – e in qualche caso alla preoccupazione – il personale sanitario.

Restano in osservazione, all’ospedale Gaslini di Genova, i due bambini risultati positivi al test per individuare il contatto con il coronavirus.

Questo il dettaglio dei contagi per Asl:

ASL 1 Imperia – 2 di cui:

• 1 struttura sociosanitaria

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL 2 Savona– 5 di cui:

• 3 contatti di caso confermato (di cui 2 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

ASL 3 Genova – 10 di cui:

• 6 contatti di caso confermato

• 1 rientro viaggio estero

• 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione

ASL 5 La Spezia – 4 di cui:

• 3 contatti di caso confermato

• 1 rientro viaggio estero

Questi i dati del bollettino del Ministero della Salute

Totale tamponi effettuati 219.770 (+1.794 nelle ultime 24 ore)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti), di cui: 10583 (+21)

• Totale casi positivi individuati da test di screening 1364 0

• TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9219 (+21)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1341 (+9)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 223

LA SPEZIA 62

IMPERIA 70

GENOVA 800

Residenti fuori Regione/Estero 60

altro/in fase di verifica 126

TOTALE 1341

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente

Ospedalizzati 20 1 -2

ASL1 4 0 -1

ASL2 3 0 -1

Ospedale Policlinico San Martino 3 1 -1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 0 0 0

Ospedale Gaslini 4 0 0

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 1 0 0

ASL4 Sestri Levante 1 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 5 0 1

Isolamento domiciliare 345 12

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7671 12

SCHEDE DECESSI 1571 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 58

ASL 2 292

ASL 3 380

ASL 4 143

ASL 5 377

Liguria 1250