Sanremo – Grave incidente nella notte in corso Matuzia. Una mamma che passeggiava con ui suoi due figli, uno dei quali nel passeggino, è stata travolta da un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e sono ancora in corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe colpito la donna che ha sfondato il parabrezza ed è stata poi scagliata a diversi metri di distanza per l’impatto. I due bambini avrebbero invece riportato solo lievi ferite.

Tutti sono stati portati in ospedale e ricoverati in osservazione.