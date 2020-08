Genova – Oltre 20 chilometri contromano sull’autostrada A12 Genova – Livorno. E’ il ben poco invidiabile record di un 77enne genovese che ha viaggiato tra Rapallo e Chiavari schivando le auto che percorrevano la strada in senso contrario.

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’incredibile errore ma il pensionato, fermato dalla polizia stradale, è apparso in stato confusionale e sotto choc ed è stato accompagnato in ospedale per una visita e per accertare l’eventuale uso di alcolici o farmaci.

Le telefonate, a decine, arrivate ai centralini delle forze dell’ordine, hanno fatto scattare una vera e propria “caccia” al Suv guidato dal 77enne che solo per un caso non ha provocato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Al momento l’uomo si trova piantonato in ospedale e le forze dell’ordine hanno sequestrato auto e patente.