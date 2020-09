Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato per cause ancora da accertare in un negozio di via Fanti, a Sampierdarena.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno notato del fumo nero uscire dalla saracinesca e che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Il traffico della zona è stato bloccato mentre i pompieri entravano nel locale per spegnere l principio di incendio e verificare che all’interno non ci fosse nessuno.

Le operazioni di bonifica sono avvenute senza particolari problemi e ora si indaga per accertare le cause del fumo.

Non si segnalano gravi danni e nemmeno feriti.