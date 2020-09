Genova – Ben tre fulmini hanno colpito il nuovo Ponte di Genova durante il temporale che si è abbattuto sul capoluogo ligure in piena allerta meteo arancione (massima).

Le immagini sono state riprese dal sito https://www.foto-webcam.eu

L’impatto del primo fulmine è avvenuto intorno alle 2.50 e non è ancora chiaro se le altre due scariche siano avvenute contemporaneamente o in successione.

I fulmini hanno colpito i “lampioni” numero 12, numero 13 e numero 14

I lampioni sul ponte sono stati installati nel numero di 43 come le vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018.

I fulmini scaricano la loro potenza energetica continuamente sull’intero pianeta e, di solito colpiscono punti sopraelevati e “più vicini al cielo”.

E’ anche probabile che i lampioni del Ponte di Genova siano stati realizzati con tecnologia tale da renderli simili a “parafulmini” proprio per evitare che un colpo possa danneggiarli.

Resta di certo un fenomeno molto raro che diversi fulmini colpiscano in un breve lasso di tempo, strutture così vicine e in un’area così circoscritta.

Le immagini sono al vaglio degli esperti.

Durante la giornata di inaugurazione del Ponte, aveva destato molta meraviglia l’apparire di un “arcobaleno” proprio in corrispondenza di uno degli ingressi al viadotto.

Guarda la foto qui