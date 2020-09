Genova – Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di D.A.Spo. nei confronti di due tifosi sampdoriani di 42 e 43 anni.

I fatti risalgono allo scorso 5 luglio, in occasione del match Sampdoria-Spal, quando i due tifosi, entrambi genovesi, avevano esposto sul Ponte Monumentale di via XX settembre uno striscione riportante la scritta “Ferrero ladro infame”, intonando altresì cori oltraggiosi nei suoi confronti.

La loro azione criminosa, proseguita anche con un atteggiamento aggressivo nei confronti della Polizia immediatamente intervenuta, ha suscitato non poche turbative all’ordine pubblico.

A seguito di tale episodio i due tifosi sono stati identificati dalla DIGOS che ha richiesto i provvedimenti restrittivi alla locale Divisione Anticrimine.

Al 43enne, già destinatario del provvedimento nel 1999 per fatti analoghi, è stato notificato un D.A.Spo. della durata di 5 anni con obbligo di presentazione alla P.G. a metà del primo e secondo tempo in occasione di incontri calcistici. Per il 42enne il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie o categoria avrà una durata di 1 anno.