Busalla – Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto di fronte al Comune di Busalla, per la fuoriuscita di fumo dall’ultimo piano di una palazzina.

Il residente, condotto poi all’ospedale per aver respirato del fumo, aveva iniziato lo spegnimento dei suppellettili in fiamme ed i vigili del fuoco hanno provveduto al minuto spegnimento, all’evacuazione dei fumi e alla messa in sicurezza dell’alloggio.

Limitati i danni. In corso di accertamento le cause.

Sul posto Carabinieri e 118