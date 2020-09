Rapallo – Prima quarantena “di classe” per gli studenti dell’istituto tecnico “Liceti” di Rapallo dove è stato scoperto un caso di positività di uno dei ragazzi.

Immediatamente è scattata la quarantena obbligatoria, con l’obbligo di restare a casa e non avere contatti con altre persone, per tutta la classe e per gli insegnanti che sono entrati in contatto con il ragazzo risultato positivo in questi primi due giorni di scuola.

Il dirigente scolastico dell’istituto ha disposto la “chiusura” della classe e la verifica che studenti e personale non possano accedere all’istituto e mantengano la quarantena.

Nelle prossime ore tutti i ragazzi, i loro familiari e gli insegnanti, verranno sottoposto al tampone per accertare l’eventuale contagio.