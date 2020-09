Genova – Scende il numero dei nuovi contagi in Liguria.

Dopo l’incremento vertiginoso della giornata di ieri con 158 nuovi casi, nella giornata odierna sono 79 i nuovi positivi in tutta la regione.

Questi i dati trasmessi da Alisa al Ministero.

Asl 1: 11

2 contatto caso confermato

9 attività screening

Asl 2: 1 attività screening

Asl 3: 31

6 contatto caso confermato

18 attività screening

7 accesso ospedale

Asl 5: 36

17 contatto caso confermato

19 attività screening

Da Alisa viene precisato che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Il numero degli attualmente positivi è ancora in crescita con 44 unità in più per un totale di 2.712 casi.

156 (-1) i ricoverati in ospedale, di cui 16 in Terapia Intensiva.

1.277 sono i pazienti isolamento domiciliare, 20 in più nelle ultime 24 ore.

32 i negativi a doppio tampone consecutivo per un totale di 8.107 guariti da inizio emergenza.

Tamponi 282.126 (+2.666)

Di seguito i dettagli delle singole Asl:

Ospedalizzati

Asl1= 10

Asl2= 8 (2 UTI)

S. Martino= 22 (7 UTI)

Galliera= 17

Gaslini= 9

Asl3 Scassi= 3

Asl4= 3

Attuali positivi per residenza:

IM = 143 (+10)

SV = 207 (-5)

GE = 1075 (+7)

SP = 988 (+27)

Fuori regione 96 (+1)

Altro o in verifica 203 (+4)

Sorveglianze attive= 2.140

Asl1 = 159

Asl2 = 260

Asl3 = 652

Asl4 = 171

Asl5 = 888

Dalle ore 14 del 18 settembre alla stessa ora di oggi, 19 settembre, inoltre, si sono registrati 4 decessi, dati ancora non validati per l’inserimento nei flussi ministeriali.

Ecco il dettaglio.

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso: uomo di anni 73 con comorbidita’, deceduto il 19/09 ospedale Villa Scassi.

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi: uomo anni 83, deceduto il 18/09 ospedale Sarzana e residente a La Spezia, donna di anni 92 deceduta ospedale Sarzana il 18/09 e residente a La Spezia, donna di anni 96, deceduta ospedale Sarzana il 19/09 e residente a La Spezia

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi