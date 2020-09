Genova – Nessun contagio da coronavirus e tampone negativo per il presidente del seggio 323 di Oregina che era stato chiuso per il sospetto di un caso di contagio.

I test effettuati dai medici hanno accertato che la persona che aveva evidenziato sintomi riconducibili ad una possibile infezione era in realtà semplicemente influenzato e non aveva contratto alcun contagio da covid.

L’emergenza è quindi rientrata del tutto anche se la sezione di seggio era rimasta chiusa solo alcune ore per la sanificazione e per poter sostituire l’intero gruppo composto da scrutatori e presidente. Una precauzione necessaria a garantire che il voto avvenisse in totale sicurezza sanitaria.

A far scattare l’allerta uno stato influenzale del presidente del seggio che, la notte prima del voto, aveva avuto un picco di febbre a oltre 38 accompagnato da tosse e raffreddore. Per precauzione doverosa ha segnalato la sua condizione e subito è scattato l’apparato che garantisce la sicurezza dei cittadini.

In attesa del tampone era stata chiusa la sezione di seggio e sanificati tutti gli arredi.