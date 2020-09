Genova – Quarantena di almeno 10 giorni per chi proviene dalla Liguria o vi ha trascorso le vacanze o anche solo poche ore di passaggio. E’ la decisione del Governo che guida la Svizzera a seguito delle impennate di contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni nella zona.

Si tratta dell’unica regione italiana iscritta nella “zona rossa” delle autorità elvetiche che considerano Lombardia e Piemonte “meno pericolose” per i propri cittadini.

Il rischio, ancora una volta, è quello del contagio “di ritorno” ovvero la circolazione del covid 19 a causa dei viaggi o degli spostamenti delle persone.

Una decisione che ha scatenato la reazione della Regione Liguria che ha scritto all’ambasciatore svizzero in Italia e al Governo italiano chiedendo un intervento urgente. Secondo la Regione i dati non sarebbero “omogenei” in tutta la Liguria e, se proprio dovesse esserci una limitazione, questa dovrebbe riguardare la zona di La Spezia.